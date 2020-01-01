Новый патрульный корабль ЧФ России готовят к выходу в море для проведения испытаний

13:45 01.06.2020  

Экипаж новейшего патрульного корабля Черноморского флота страы-агрессора «Павел Державин» перед выходом в море для проведения заводских ходовых испытаний выполняет замер физических полей в акватории пункта базирования Новороссийской военно-морской базы.

Корабль был поставлен на стенд замеров физических полей в обеспечении рейдовых буксиров отряда судов обеспечения НВМБ, пишет пресс-служба МО России.

Перед постановкой на стенд экипаж патрульного корабля и заводская сдаточная команда в течение двух недель находились под медицинским наблюдением, с обязательной процедурой термометрии в соответствии с действующими противоэпидемическими ограничениями.

На предстоящем выходе в море для проведения ЗХИ на корабле будет проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения, а также мореходные характеристики корабля.

Заводские испытания проводятся штатным экипажем с целью проверки основных параметров новостройки, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приёмом корабля в состав Военно-Морского Флота.

Патрульный корабль «Павел Державин» третий в серии корабль проекта 22160. В апреле текущего года корабль прибыл в г. Новороссийск для проведения комплекса заводских и государственных испытаний. Головной патрульный корабль «Василий Быков» и следующий за ним «Дмитрий Рогачёв» уже несут службу и выполняют поставленные задачи в составе Черноморского флота оккупантов.



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