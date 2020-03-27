Турция значительно ускорила переброску сил и средств на территорию, подконтрольную Правительству национального согласия (признанного официально на международном уровне).

Так, в районе порта Мисрата были зафиксированы два фрегата ВМС Турции, а на этой неделе в аэропорту Триполи регулярно осуществляли посадку военно-транспортные самолеты С-130 «Геркулес» ВВС Турции), пишет «Информационный навигатор».

Также в открытых источниках была опубликована фотография, запечатлевшая перевозку в районе Триполи на тягачах танков, предположительно, турецкой модификации М60А1.

Не исключено, что такая интенсивность обуславливается не только предстоящим участием подразделений турецкой армии в боевых действиях в Ливии, но и обустройством крупной военной базы в районе Триполи.

Фрегаты ВМС Турции вблизи порта Мисрата (Ливия), фото с сайта ИН

Турецкий танк М60А1 в Триполи, фото с сайта ИН