Турция перебрасывает в Ливию танки / Фото
|13:30 01.06.2020
|Турция
Турция значительно ускорила переброску сил и средств на территорию, подконтрольную Правительству национального согласия (признанного официально на международном уровне).
Так, в районе порта Мисрата были зафиксированы два фрегата ВМС Турции, а на этой неделе в аэропорту Триполи регулярно осуществляли посадку военно-транспортные самолеты С-130 «Геркулес» ВВС Турции), пишет «Информационный навигатор».
Также в открытых источниках была опубликована фотография, запечатлевшая перевозку в районе Триполи на тягачах танков, предположительно, турецкой модификации М60А1.
Не исключено, что такая интенсивность обуславливается не только предстоящим участием подразделений турецкой армии в боевых действиях в Ливии, но и обустройством крупной военной базы в районе Триполи.
Фрегаты ВМС Турции вблизи порта Мисрата (Ливия), фото с сайта ИН
Турецкий танк М60А1 в Триполи, фото с сайта ИН
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