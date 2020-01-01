Официальный Кишинев заявил, что отказывается в дальнейшем соблюдать протокол о взаимном признании действия документов, выдаваемых компетентными органами сторон.

Об этом пишет «EyuAsiaDaily», сообщает группа Информационное сопротивление.

Позиция Молдавии была озвучена на встрече совместных экспертных групп, в присутствии международных партнеров, которые собрались 29 мая обсудить ситуацию в банковской сфере.

Согласно пункта 1 протокола на территории Приднестровья и Молдовы признавались следующие документы:

— свидетельство о регистрации актов гражданского состояния;

-удостоверения личности и паспорта;

— водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств и номерных знаков;

— документы об образовании и др.

Протокол о взаимном признании действия документов был подписан 16 мая 2001 года президентами первым президентом ПМР Игорем Смирновым и главой молдавского государства Владимиром Ворониным.

Тирасполь уже обратился к официальному Кишиневу за разъяснениями.

«В связи с этим приднестровская сторона потребовала от Кишинева предоставить официальные объяснения в адрес Приднестровья и всех международных участников формата „5+2“ (ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США и Евросоюз — наблюдатели)», — говорится в сообщении МИД.