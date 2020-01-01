Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
|13:00 01.06.2020
|Молдова
Официальный Кишинев заявил, что отказывается в дальнейшем соблюдать протокол о взаимном признании действия документов, выдаваемых компетентными органами сторон.
Об этом пишет «EyuAsiaDaily», сообщает группа Информационное сопротивление.
Позиция Молдавии была озвучена на встрече совместных экспертных групп, в присутствии международных партнеров, которые собрались 29 мая обсудить ситуацию в банковской сфере.
Согласно пункта 1 протокола на территории Приднестровья и Молдовы признавались следующие документы:
— свидетельство о регистрации актов гражданского состояния;
-удостоверения личности и паспорта;
— водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств и номерных знаков;
— документы об образовании и др.
Протокол о взаимном признании действия документов был подписан 16 мая 2001 года президентами первым президентом ПМР Игорем Смирновым и главой молдавского государства Владимиром Ворониным.
Тирасполь уже обратился к официальному Кишиневу за разъяснениями.
«В связи с этим приднестровская сторона потребовала от Кишинева предоставить официальные объяснения в адрес Приднестровья и всех международных участников формата „5+2“ (ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США и Евросоюз — наблюдатели)», — говорится в сообщении МИД.
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