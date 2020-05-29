Угорщина уточнила умови, за яких зніме вето в НАТО щодо України

12:45 01.06.2020   Украина

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення щодо України в НАТО блокує не лише освітнє законодавство, але також закон про мову.

Про це він заявив на пресконференції в Будапешті по завершенню зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, пише Українська правда.

"Угорщина чекає на вирішення проблем із питанням освіти та із законом про використання державної мови. Тоді ми не будемо вже блокувати те, що блокуємо в зв’язку з НАТО", - заявив угорський посадовець.

Як відомо, Угорщина від вересня 2017 року ветує усі рішення в НАТО, які стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні.

Втім, угорський міністр наголосив на прагненні зняти обмеження. "Ми не хочемо зберігати блокування, наша мета – досягти домовленостей", - пояснив він.

"Ми бажаємо закрити всі дискусії, пов’язані із законом про освіту і про мову, і бажаємо досягти такого рішення, яке буде прийнятним і для угорців на Закарпатті. Я сподіваюся, що ми це забудемо, що це піде в минуле", - сказав Сійярто, додавши: він розраховує, що ця зустріч дозволила наблизити компроміс.

Він не уточнив конкретні зауваження до закону про функціонування української мови як державної. Втім, відомо, що цей закон критикувала також Венеціанська комісія, що запропонувала зміни, підтримані угорцями (детальніше про це в статті "Мовний закон штовхають до зміни").

Примітно також, що у своїх заявах після зустрічі із Кулебою Сійярто не згадав про потребу змінити закон, хоча до того Угорщина наполягала на необхідності таких змін. Раніше експерти також рекомендували Україні шлях, який дозволить досягти компромісу без змін до освітнього закону.



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