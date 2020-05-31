Представитель США в ОБСЕ призвал Россию вернуть Крым и вывести войска из Донбасса
|12:00 01.06.2020
|Крым
Миссия США в ОБСЕ призвала Россию вернуть Крым и вывести войска с востока Украины.
Об этом сообщил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор ІІІ, пишет ghall.com.
Американский посол заявляет, что санкции в отношении России, предусмотренные минскими соглашениями, а также санкции, введенные в результате аннексии Крыма, должны остаться в действии.
“Время для России прекратить эту шараду, вернуть Украине контроль над Крымом и вывести свои войска и оборудование из восточной Украины”, – говорится в сообщении в Twitter.
Во время онлайн-встречи Постоянного Совета ОБСЕ в Вене американский посол Джеймс Гилмор ІІІ заявил, что США поддерживают украинский суверенитет, независимость и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, включая территориальные воды.
“Мы не признаем и никогда не признаем, попытку России аннексировать Крым”, – добавил он.
Поэтому санкции в отношении России, предусмотренные минскими соглашениями, а также санкции, введенные в результате аннексии Крыма, должны остаться в действии, – говорится в заявлении посла США в ОБСЕ.
“Мы отвергаем российские заявления, что Москва улучшила жизнь крымских татар и других украинцев, проживающих в оккупированном Россией Крыму”, – заявил Гилмор.
Миссия США в ОБСЕ отмечает, что военные действия на востоке Украины не являются “внутренним конфликтом”.
“Российское правительство инициировало этот конфликт, чтобы вернуть Украину под влияние Кремля”, – заявил посол США.
“Более 6 лет российское правительство разжигало конфликт на восточной Украине, угрожая жизни местного населения и разрушая критически важную инфраструктуру, от которой зависят поставки электричества и воды для миллионов людей”, – добавил посол Гилмор.
Во время заседания ОБСЕ он подчеркнул, что “так называемой власти российских ставленников не было бы на подконтрольной России восточной Украине без прямой поддержки из Москвы”.
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