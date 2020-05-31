1 июня планируется открытие грузовой железнодорожной части моста через Керченский пролив, который Россия построили вопреки санкциям.

При этом наблюдается ряд проблем, пишет ghall.com со ссылкой на Антикор.

Отмечается, что “событие историческое, но пройдет без приглашенных лиц и той помпы, что была с автомобильной частью, ведь проект откровенно “сырой”.

Проблемы ж/д части перехода связаны с незнанием или нежеланием крымских чиновников выполнять требования российского законодательства или же с их банальным попустительством и саботажем. Контролирующие органы в свою очередь не желают закрывать глаза на вопиющие нарушения законов.

“Надо отметить, что строительство Крымского моста покрыто туманом — как автомобильной, так и ж/д части. Его построили, хотя многие эксперты говорили, что мост там строить нельзя и долго он не простоит. Была потрачена огромная сумма из бюджета, постоянно вспыхивали скандалы то со строителями, то с крымчанами. В итоге, автомобильную часть Крымского моста с горем пополам открыли. А вот строительство ж/д части идёт ещё труднее, чем автомобильной. Проект явно проблемный, на что обратила внимание Генеральная прокуратура. Она считает, что открывать ж/д сообщение в данный момент нельзя из-за многочисленных нарушений законов, – пишет ресурс.

Генеральная прокуратура России отправила Предостережение главе Федерального агентства железнодорожного транспорта, указав на целый ряд нарушений. В частности, крымские “чиновники” не оформили в государственную собственность “отобранные” для подъезда участки крымчан, что ставит под удар проект и своевременное выполнение госконтрактов.

За это и многие другие нарушения Генеральная прокуратура РФ пригрозила “чиновникам” уголовной ответственностью.

Странным выглядит то, что Генпрокуратура РФ так “не вовремя” встала на защиту граждан, чем поставила под угрозу завершение проекта, хотя в других подобных случаях она умело закрывала глаза.

“А ведь злые языки говорят, что событие является значимым для президента, это его очередная победа, которая нужна ему перед всенародным голосованием по поправкам к Конституции. Напрашивается мысль, что Генеральная прокуратура перешла в оппозицию, что выглядит весьма символично”, – заключает Антикор.

19 марта так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов уже называл Крымский мост проблемой.