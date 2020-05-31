Эксперт: Путин тратит миллиарды на дотации аннексированного Крыма

11:30 01.06.2020   Крым

Режим международных санкций и материковой блокады оккупированного полуострова со стороны Украины исключил не только экономическое развитие, но и бюджетную самодостаточность Крыма и Севастополя. 

Такое мнение выразил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, пишет ghall.com.

По его словам, санкции против РФ доказали свою эффективность.

«То, что «санкции не действуют» – это мессидж Кремля, он распространяет по миру, чтобы отменить санкции. И довольно успешно иногда. На самом деле, санкции действуют, и очень мощно», – сказал в Андрей Клименко.

Эксперт отметил, что недавно вышла книга «Как действуют крымские санкции», где приведены соответствующие примеры, расчеты, диаграммы и цифры.

На 1 февраля 2020 в украинском списке находится 1137 юридических лиц, в списке США – 469, ЕС – 68. Всего в списках юридических лиц, находящихся под санкциями Украине, США и ЕС из-за оккупации Крыма и агрессии РФ против Украины, по состоянию на 1 февраля 2020 содержится 1270 предприятий и организаций.

Из-за санкций Украина и ЕС, которые совершали поставки в РФ украинских и немецких корабельных двигателей, сорвана и «хаотизирована» судостроительная программа РФ с надводных военных кораблей. Эксперименты по импортозамещению этих двигателей за шесть лет не дали результатов, несмотря на огромные затраты РФ.

Клименко отметил, что обусловленные блокадой Крыма $ 26,6 млрд инвестиций РФ в основной капитал на оккупированном полуострове надо сопоставлять с потерей $ 200 млрд таких инвестиций в РФ из-за вывода иностранного капитала и свертывания российского бизнеса в результате оккупации Крыма, агрессии на Донбассе и соответствующих санкций.

«Режим международных санкций и материковой блокады оккупированного полуострова со стороны Украины исключил не только экономическое развитие, но и бюджетную самодостаточность Крыма и Севастополя. Доходы республиканского и муниципальных бюджетов оккупированного Крыма в 2019 г. лишь на 32,6% формировались за счет собственных поступлений, остальные – 67,4% – предоставлял бюджет РФ. По уровню дотационности оккупированный Крым находится в одной группе с наиболее дотационными регионами РФ – республиками Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан) и с такими отдаленными территориями, как Алтай, Тыва и Чукотка», – рассказал Клименко.

По словам эксперта, надежды на бездотационность «трофейного» Крыма забыты навсегда: оккупированный полуостров не получит бюджетной самодостаточности никогда. В Крыму надеются на пожизненное содержание из российского бюджета, что вызывает раздражение в РФ.

Подробности в материалах BSNews.



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