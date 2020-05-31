В дестабилизации обстановки в США заподозрили российскую сторону

11:00 01.06.2020   Россия

В США в дестабилизации социально-общественной обстановки заподозрили российскую сторону. 

То, что называется: “что и требовалось доказать”, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко изданию ghall.com

"Буквально намедни я писал в Facebook о том, что ТОП тема пропагандистских СМИ России и гибридных площадок в социальных сетях (“серый сегмент”) – протесты в США. И отметил, что не удивлюсь, если по итогам этих протестов, станет известно, что всестороннюю поддержку протестным настроениям, их катализацию и активизацию, по сути, подстрекательство, массово оказывали аккаунты с российскими IP.

И вот, в эфире телеканала CNN уже звучат обвинения в адрес России в том, что Москва не просто поддерживает, но и провоцирует массовые беспорядки в США.

Так, эксперт по дезинформации в интернете Дони О`Салливан, в эфире CNN отметил, что Россия поддерживала, поддерживает и ещё долго будет поддерживать скрытую кампанию по дезинформации американского общества и культивации нетерпимости.

Честно говоря, в словах эксперта есть не просто зерно истины, а судя по тому, как эта тема пульсирует в кириллическом интернет-сегменте и российских СМИ, не приходится сомневаться, что и в англоязычном задействовано не только большое количество российских ботов и сотрудников вездесущего “Ольгино”, но и агенты влияния, аффилианты внутри США.

На протяжении последних нескольких лет мы с вами могли наблюдать за тем, как российские силовые структуры использовали в свою пользу любой протест, любой митинг, любой элемент, который мог произвести дестабилизацию социально-общественной обстановки в значащей для Кремля стране, регионе.

Самый яркий пример это использование среднестатистического протеста фермеров и коммунальных работников “Жёлтых жилетов” во Франции для хаотизации обстановки в Париже и других городах страны. Роль радикализирующего элемента в протестах на себя взяли группы политической силы Марин Ле Пен, финансируемой из России, а информационную поддержку внутри Франции, протестам, оказывали российские СМИ и боты.

В Испании для российских силовых структур стал значимым референдум в Каталонии, всецело поддерживающийся из России, на информационном и даже латентно-политическом уровне.

А буквально сейчас российская агентура активно курирует протесты в Черногории и создает информационные волны в поддержку Сербской православной церкви.

Не говоря уже о непрекращающемся вмешательстве России в информационный поток Украины.

Продолжать можно до бесконечности, но с учетом того, что Россия смогла повлиять на президентские выборы в США, исключать фактор хаотизации через социальные сети обстановки в стране, было бы глупо. Более того, осуществить это можно было и без наличия крупной агентурной сети, посредством ограниченных ресурсов внутри США, но применяя широкий спектр психологических элементов дестабилизации.

Всё, что было нужно для дестабилизации толчок и повод, в данном случае – гибель афро-американца Джорджа Флойда, после жесткого задержания полицией. А вот предание же ей максимально абсурдных красок и подстрекательство к неповиновению и насилию, это классический вариант для российских ССО.

А потому, события, происходящие сейчас в США, более чем уверен, будут проанализированы куда глубже соответствующими структурами, но очень сильно сомневаюсь, что их выводы меня удивят.

Буквально намедни я писал в Facebook о том, что ТОП тема пропагандистских СМИ России и гибридных площадок в социальных сетях (“серый сегмент”) – протесты в США. И отметил, что не удивлюсь, если по итогам этих протестов, станет известно, что всестороннюю поддержку протестным настроениям, их катализацию и активизацию, по сути, подстрекательство, массово оказывали аккаунты с российскими IP…

И вот, в эфире телеканала CNN уже звучат обвинения в адрес России в том, что Москва не просто поддерживает, но и провоцирует массовые беспорядки в США.

Так, эксперт по дезинформации в интернете Дони О`Салливан, в эфире CNN отметил, что Россия поддерживала, поддерживает и ещё долго будет поддерживать скрытую кампанию по дезинформации американского общества и культивации нетерпимости.

Честно говоря, в словах эксперта есть не просто зерно истины, а судя по тому, как эта тема пульсирует в кириллическом интернет-сегменте и российских СМИ, не приходится сомневаться, что и в англоязычном задействовано не только большое количество российских ботов и сотрудников вездесущего “Ольгино”, но и агенты влияния, аффилианты внутри США.

На протяжении последних нескольких лет мы с вами могли наблюдать за тем, как российские силовые структуры использовали в свою пользу любой протест, любой митинг, любой элемент, который мог произвести дестабилизацию социально-общественной обстановки в значащей для Кремля стране, регионе.

Самый яркий пример это использование среднестатистического протеста фермеров и коммунальных работников “Жёлтых жилетов” во Франции для хаотизации обстановки в Париже и других городах страны. Роль радикализирующего элемента в протестах на себя взяли группы политической силы Марин Ле Пен, финансируемой из России, а информационную поддержку внутри Франции, протестам, оказывали российские СМИ и боты.

В Испании для российских силовых структур стал значимым референдум в Каталонии, всецело поддерживающийся из России, на информационном и даже латентно-политическом уровне.

А буквально сейчас российская агентура активно курирует протесты в Черногории и создает информационные волны в поддержку Сербской православной церкви.

Не говоря уже о непрекращающемся вмешательстве России в информационный поток Украины.

Продолжать можно до бесконечности, но с учетом того, что Россия смогла повлиять на президентские выборы в США, исключать фактор хаотизации через социальные сети обстановки в стране, было бы глупо. Более того, осуществить это можно было и без наличия крупной агентурной сети, посредством ограниченных ресурсов внутри США, но применяя широкий спектр психологических элементов дестабилизации.

Всё, что было нужно для дестабилизации толчок и повод, в данном случае – гибель афро-американца Джорджа Флойда, после жесткого задержания полицией. А вот предание же ей максимально абсурдных красок и подстрекательство к неповиновению и насилию, это классический вариант для российских ССО.

А потому, события, происходящие сейчас в США, более чем уверен, будут проанализированы куда глубже соответствующими структурами, но очень сильно сомневаюсь, что их выводы меня удивят", - пишет обозреватель.



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