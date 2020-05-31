Оккупационные власти Феодосии предупреждают о закрытии полигона «Чауда» для свободного посещения до конца осени.

«В период с 1 июня по 30 ноября текущего года на полигоне «Чауда» будут проводиться работы по обеспечению подготовки авиационных частей с применением авиационных средств поражения», – сказано в сообщении на сайте оккупационной администрации, пишет Guildhall.

Как поясняют оккупанты «с целью предотвращения несчастных случаев среди гражданского населения, вход на территорию полигона запрещен».

Полигон «Чауда» активно используется для учений российской армией.

Министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины сообщает о трех десятках военных учений, проведенных Минобороны России в аннексированном Крыму в апреле, несмотря на угрозу COVID-19.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.