Греція з 1 червня відкриває готелі і басейни
|10:30 01.06.2020
|Греция
Міністерство розвитку Греції опублікувало перелік підприємств, яким дозволено повернутись до роботи з 1 червня.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.
До списку входять готелі та інші пункти розміщення, які зазвичай працюють цілий рік, а також організовані кемпінги. Остання категорія, однак, не включає рекреаційні табори для дітей.
Поля для гольфу та міні-гольфу та басейни також будуть відкриті з понеділка, як і масажні, татуювальні та пірсинг-салони.
Будуть дозволені кейтерингові послуги, а також місця проведення заходів, таких як весілля тощо.
Служби знайомств також включені до секторів, які повернуться до роботи в понеділок.
Усі підприємства повинні дотримуватися суворих правил фізичної дистанції та гігієни.
Також, Греція розширила список країн, з яких готова приймати туристів без обов’язкового тестування на коронавірус та карантину, тепер їх нараховується 29.
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