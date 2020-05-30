Міністерство розвитку Греції опублікувало перелік підприємств, яким дозволено повернутись до роботи з 1 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

До списку входять готелі та інші пункти розміщення, які зазвичай працюють цілий рік, а також організовані кемпінги. Остання категорія, однак, не включає рекреаційні табори для дітей.

Поля для гольфу та міні-гольфу та басейни також будуть відкриті з понеділка, як і масажні, татуювальні та пірсинг-салони.

Будуть дозволені кейтерингові послуги, а також місця проведення заходів, таких як весілля тощо.

Служби знайомств також включені до секторів, які повернуться до роботи в понеділок.

Усі підприємства повинні дотримуватися суворих правил фізичної дистанції та гігієни.

Також, Греція розширила список країн, з яких готова приймати туристів без обов’язкового тестування на коронавірус та карантину, тепер їх нараховується 29.