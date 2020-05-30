Прикордонна поліція Молдови поінформувала Україну, що з 1 червня планує відновити роботу трьох автомобільних пунктів пропуску.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розмішена на сайті Державної прикордонної служби України.

З понеділка відновлять роботу пункти пропуску "Крива" (з українського боку – "Мамалига"), "Мирне" (з українського боку – "Табаки") та "Брічень" (з українського боку – "Росошани").

Водночас Угорщина, яка раніше розглядала питання відновлення до ранку 30 травня роботи чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною (з українського боку "Лужанка", "Вилок", "Дзвінкове" та "Косино"), заявила, що це питання відтерміновується.

Про нову дату поновлення роботи пунктів пропуску угорські прикордонники повідомлять згодом.

З 1 червня почнуть працювати три пункти пропуску на кордоні України зі Словаччиною.