Міжнародні навчання "Сі Бриз" пройдуть у зміненому форматі через коронавірус
|09:45 01.06.2020
У 2020 році міжнародні навчання "Сі Бриз" через пандемію COVID-19 пройдуть у зміненому форматі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.
Зокрема, цього року з метою дотримання заходів безпеки навчання проходитимуть виключно в морській фазі із залученням авіації, відповідно основну увагу буде приділено відпрацюванню безпеки операцій у морі.
Серед морських операцій - протичовнова, протикатерна, протиповітряна оборона.
Участь у "Сі Бриз-2020" візьмуть близько 10 країн, а однією з особливостей буде залучення до навчань кораблів постійної групи НАТО.
Як зазначив т. в. о. командувача підготовки командування ВМС ЗСУ капітан 1 рангу Олексій Доскато, в травні, в зв'язку з пандемією, було запропоновано зміни до формату "Сі Бриз-2020", і партнери повністю підтримали таку ініціативу.
"Під час фінальної конференції спільними зусиллями доопрацьовано формат українсько-американських навчань із урахуванням нових вимог. Це дасть можливість провести зазначені заходи без загрози для здоров'я особового складу країн-учасниць", - сказав Доскато.
Україна та США проводять "Сі Бриз" щорічно, з 1997 року, навчання є відкритими для участі інших країн. Для участі в них до України вперше прибуло судно забезпечення ВМС США Yuma.
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