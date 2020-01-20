Іран вирішив не віддавати Україні "чорні скриньки" літака МАУ – ЗМІ

09:30 01.06.2020   Украина

Влада Ірану має намір відправити "чорні скриньки" збитого в січні українського літака не в Україну, а в іншу країну.

Про це пише агентство ISNA, передає УНН.

"Іран, швидше за все, відправить "чорні скриньки" українського літака до Франції", - пише видання.

При цьому зазначено, що іранська влада вирішила "відправити "чорні скриньки" літака в іншу країну (можливо, до Франції)", "у відповідь на затримку з української сторони".

ISNA не уточнило, на яку іранську пропозицію Україна нібито не відповіла своєчасно, або коли Іран планує передати "чорні скриньки".

Нагадаємо, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців.



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