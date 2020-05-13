Ильичевский судоремонтный завод ремонтирует одновременно 22 судна
|09:00 01.06.2020
|Украина
ЧАО «Ильичевский судоремонтный завод» (ИСРЗ, Черноморск, Одесская область) в настоящий момент выполняет ремонт 22 судов.
Об этом сообщила пресс-служба ИСРЗ, пишет издание Порты Украины.
Согласно сообщению, завершен доковый ремонт балкера PZM Mazuru. В доке №152 его сменил греческий сухогруз Iraklis. Оба эти судна проходят не только ремонт корпуса, но и полную модернизацию балластной системы. «В доке №154 тройная постановка — танкер Mеlburg, плавкран ПГТ-2, буксир «Килби», — сообщила пресс-служба.
ИСРЗ — крупнейшее судоремонтное предприятие в Украине. Расположено вблизи морского порта «Черноморск». Предприятие имеет возможность ремонтировать все типы судов, включая суда Panamax, в том числе — технически сложные типы судов, такие как автомобилевозы, паромы, танкеры-продуктовозы, риферный флот, контейнеровозы и суда многоцелевого назначения.
В 2019 году предприятие отремонтировало 84 судна.
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