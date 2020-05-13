Окупанти затягують слідство у справі Яцкіна - адвокат

08:45 01.06.2020   Крым

Адвокат кримчанина Івана Яцкіна, обвинуваченого Росією в «державній зраді», Микола Полозов в четвер увечері зустрівся зі своїм підзахисним у слідчому кабінеті СІЗО "Лефортово" під час проведення слідчих дій. 

За його словами, «слідство» є далеким від завершення. Про це Полозов повідомив Укрінформу.

«Вчора ввечері бачився з Іваном Яцкіним в присутності слідчого в слідчому кабінеті СІЗО "Лефортово" під час проведення слідчих дій, про характер яких не маю права розповідати. Якоюсь мірою я навіть радий самому факту цієї зустрічі, оскільки через складнощі з проходом адвокатів в це СІЗО, інших можливостей побачити Івана Григоровича у мене зараз немає», - сказав Полозов.

За його словами, слідчі заходи ймовірно будуть і наступного тижня. Раніше планувалося, що слідство, проведене Слідчим управлінням ФСБ, до початку літа підійде до завершення, але через карантинні заходи ситуація змінилася. Протягом найближчих двох тижнів має відбутися засідання суду щодо продовження терміну утримання Яцкіна під вартою, який закінчується 16 червня.

Також стало відомо, що на початку травня кримчанину було проведено психолого-психіатричну експертизу. Вона пройшла в амбулаторному вигляді, для чого Яцкіна вивозили на один день в інститут ім. Сербського, де відбулись співбесіда і тестування.

Оскільки у слідчому кабінеті Лефортово немає захисної огорожі, то під час зустрічі Полозов і його підзахисний були в захисних окулярах, комбінезонах, масках і рукавичках. «Що стосується ситуації з проходом адвокатів у Лефортово, то вона в умовах карантинних обмежень залишається вкрай складною. У день проходить одна, максимум - дві людини. З огляду на те, що всього з утримуваними в цьому СІЗО працюють близько 80 адвокатів, це дуже мало. І така ситуація вкрай ускладнює роботу захисту», - пояснив адвокат.

Як повідомлялося, уродженець села Войкове Первомайського району АРК Іван Яцкін був затриманий восени 2019 року, наприкінці грудня його вивезли до Москви й утримують у СІЗО "Лефортово". Яцкіна звинувачують в тому, що він, діючи в інтересах України, нібито передавав відомості, які становлять державну таємницю РФ.

У Яцкіна на утриманні четверо неповнолітніх дітей, його молодша дочка народилася вже після його арешту.

У березні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою Івана Яцкіна на три місяці - до 16 червня. Мосміськсуд відмовив в апеляційній скарзі на це рішення.



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