НАТО должно укреплять свой восточный фланг, так как российская агрессия не исключена, считают авторы доклада Центра анализа европейской политики.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году и начала вооруженного конфликта на востоке Украины, Североатлантический альянс предпринял ряд мер по усилению своего присутствия в Восточной и Юго-Восточной Европе, пишет Голос Америки.

Так, в странах Балтии и Польше на ротационной основе были развернуты четыре международных батальона коалиционных войск и предприняты шаги по усилению защиты воздушного пространства государств альянса. Также, была принята схожая инициатива в отношении Юго-Восточной части Европы, которая, в частности, предусматривает формирование многонациональной ротационной бригады в Румынии.

Однако, этого недостаточно, и НАТО должно продолжать не только усиливать свой восточный фланг, но и уделять больше внимания району Балкан и Черного моря, пишут авторы доклада «Единый фланг, единая угроза, единое присутствие. Стратегия для восточного фланга НАТО», представленного вашингтонским Центром анализа европейской политики (CEPA).

Один из авторов доклада и старший эксперт Центра анализа европейской политики Януш Бугайски (Janusz Bugajski) отметил во время веб-дискуссии, организованной центром во вторник, 26 мая, что возможности НАТО на восточном и юго-восточном фланге являются ассиметричными, в то время, как Россия в своей ревизионистский политике имеет последовательную стратегию по всей восточной и юго-восточной линии.

«Кремль придерживается долгосрочной стратегии, чтобы попытаться восстановить региональное господство России. Более того, он фактически для этого использует Черноморскую зону», – говорит Януш Бугайски, отметив, что регион Черного моря является «ключевым», так как географически дает возможность проектировать влияние на центрально-европейские страны, восточную часть Средиземного моря и Балканы, Южный Кавказ и Ближний Восток.

Эксперт отмечает, что основные угрозы для членов НАТО и стран-партнеров альянса «исходят от путинской России». Среди них Януш Бугайски отмечает проведение Россией совместных учений «Запад», которые Москва организовала в 2017 году совместно с Минском, и которые вызывали большие опасения на Западе из-за масштабности и оперативности, наращивание военного потенциала Россией на границах с НАТО, в частности, в Калининграде и Крыму, нарушение Москвой воздушного пространства и территориальных вод стран региона, а также угрозу свободе мореплавания в Черном море. Помимо прямых военных угроз, эксперт также перечисляет и использование Кремлем тактик гибридной войны, таких как использование политического и экономического давления, кибератак, коррупции и дезинформации.

«Москва оккупирует Украину - Крым и часть Донбасса, около 12 процентов территории Молдовы в Приднестровье, 20 процентов территории Грузии в Абхазии и Цхинвальском регионе. Она также дестабилизирует Западные Балканы, усиливает свое влияние на всем Южном Кавказе, манипулируя напряженностью в регионе. А также пытается вбить клин между Турцией и остальными членами альянса», – добавляет Януш Бугайски.

Эксперт не исключает того, что Кремль может прибегнуть к агрессии в будущем, например, на фоне ослабления режима в результате пандемии. Несмотря на то, что НАТО сталкивается с рядом проблем и некоторые страны альянса могут не считать потенциальную российскую угрозу превалирующей, особенно в условиях пандемии, «сейчас не время ослаблять нашу оборону на восточном фланге», говорит Януш Бугайски.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, а ныне эксперт Центра анализа европейской политики и соавтор доклада, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес (Ben Hodges) перечислил во время веб-презентации некоторые из предложенных авторами рекомендации.

Он отметил необходимость развивать и интегрировать противовоздушную и противоракетную оборону НАТО в регионе, в том числе необходимость проводить совместные учения, добавив, что широкомасштабных учений в этой сфере не проводилось семь лет.

Также необходимо улучшать мобильность войск, говорит Бен Хождес. Европейский Союз должен взять на себя инициативу по развитию европейской инфраструктуры, включая улучшение пропускной способности железных дорог. Он привел пример того, что переброска личного состава и техники из Германии или Польши в Румынию осложнена из-за Карпатских гор, а для того, чтобы добраться до Сувалкинского коридора (сухопутный коридор, который мог бы соединить территорию Беларуси и Калининградскую область – В.Е) необходимо пересечь северную Польшу, «в которой больше озер, чем в Миннесоте», говорит бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

«Мобильность – это способность передвигаться быстрее, чем потенциальный противник, – добавляет эксперт. – Стало бы ужасной ошибкой, если бы Кремль решил, что может совершить нападение, например, на Литву или Румынию, до того, как альянс сможет ответить».

Среди ряда других рекомендаций, Бен Ходжес отмечает необходимость создания региональной штаб-квартиры НАТО в регионе Черного моря и усиления военно-морских сил альянса.

«Защитник Европы-2020»: В Европе в начале июня начнется первый этап учений «Защитник Европы-2020» (Defender Europe 2020), которые должны были стать самыми крупными учениями в Европе за последние 25 лет, но были отложены из-за пандемии коронавируса. Их целью является тестирование развертывания военных сил альянса, переброска личного состава и военных грузов из США в Европу и на самом европейском континенте. Изначально планировалось, что в учениях примет участие около 40 тысяч военнослужащих, в том числе около 20 тысяч американцев.

Ранее запланированные на май воздушно-десантные учения под названием «Союзнический дух» (“Allied Spirit”) пройдут на польском военном полигоне Дравско-Поморское 5-19 июня. В них примут участие около 6 тысяч американских и 2 тысячи польских военнослужащих. Из-за пандемии коронавируса учения «Защитник Европы-2020», состоящие из серии различных учений, возобновятся в меньшем масштабе, и то, как они будут проходить, зависит от развития ситуации с пандемией.

Проведение учений вызвало критику со стороны Кремля, который оценивает их как «провокацию», усиливающую напряженность между Россией и НАТО.

Генерал Бен Хождес, отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» во время веб-дискуссии, отметил, что такая критика не обоснована. По его словам, в отличие от российских учений, таких как «Запад», вызвавших большую озабоченность в странах

Восточной Европы, проводимые НАТО и странами-партнерами альянса учения являются «прозрачными», открытыми для освещения журналистами и заранее анонсированными.

Если бы россияне серьезно относились «к стабильности, безопасности и снижению напряжения, то у них была бы такая же прозрачность, как и у нас», говорит Ходжес. Он также отмечает, что в следующем году состоятся подобные учения с фокусом на Балканы и Черноморский регион. «Я думаю, это очень важный сигнал», – заключает бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.