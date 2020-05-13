Викрадений на адмінкордоні з Кримом український військовий - в руках спецслужб РФ

08:00 01.06.2020   Крым

Військова служба правопорядку у ЗСУ повідомляє, що 30 травня поблизу півострова Чонгар на адмінкордоні з окупованим Кримом зник український військовослужбовець.

Як повідомила військова служба правопорядку у Збройних Силах України, наразі розглядається версія викрадення, пише Укрінформ.

"30 травня близько п'ятої години ранку в районі півострова Чонгар під час несення служби на спостережному посту було виявлено відсутність військовослужбовця одного з підрозділів Збройних сил України", - повідомили в ЗСУ.

Після зникнення почалися пошукові заходи, які наразі не принесли результату.

Повідомляється, що поблизу місця служби військового "виявлені сліди боротьби з невідомими особами".

"За попередньою інформацією, військовослужбовець під час несення служби був викрадений. Неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", - заявили в ЗСУ.

Викрадений на кордоні з окупованим Кримом український військовослужбовець перебуває в руках співробітників російських спецслужб, які "телефонували в батальйон", щоб уточнити особисті дані українця.

Про це в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов, повідомивши прізвище українця, пише. Укрінформ/

«Він знаходиться на окупованій Росією території в Криму ... Приблизно о 10.00 представник російських спецслужб зателефонував у батальйон, уточнювали особисті дані солдата, очевидно, противник оформлятиме Добринського як такого, що порушив кордон РФ», - написав Бутусов.

Журналіст також назвав найменування батальйону, де служив викрадений.

«Близько 5.00 30 травня на спостережному пункті "Берлога" поблизу залізничного мосту на лінії контролю з Кримом було викрадено під час несення служби старшого солдата 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринського», - повідомив Бутусов, зазначивши, що «ймовірність добровільного переходу Добринського на сторону противника відсутня».

Він уточнив, що в ніч на 30 травня Добринський перебував на посту один і в момент викрадення був без зброї. Журналіст припустив, що «противник використовуватиме нашого солдата в своїй пропаганді».

За даними Бутусова, «військове командування направило наказ посилити несення вартової служби в даному районі, для чергування на постах направлятиме не менше двох військовослужбовців, доповіді отримуватиме кожну годину, в разі відсутності зв'язку з постом негайно направлятиме для перевірки резервну групу».



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