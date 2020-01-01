У рамках Форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ багато делегацій наголосили на погіршенні ситуації з безпекою в Чорному і Азовському морях .

Про це повідомляє представництво Литви в ОБСЄ в Twitter, передає Крым.Реалии.

«Основні проблеми: Росія спровокувала конфлікти в прибережних державах Україні та Грузії, анексія і мілітаризація Криму, ускладнення навігації», – йдеться в повідомленні.

Раніше під час онлайн-засіданні ОБСЄ у Відні представник Росії намагався запобігти і перервати виступи щодо ситуації в Криму, а також мілітаризації Азово-Чорноморського басейну, які «йому не подобаються».

У представництві президента України в АР Крим повідомили, що в заході взяв участь голова відомства Антон Кориневич, який виступив із доповіддю про загрози для регіональної і міжнародної безпеки, що виникає в зв'язку з російською мілітаризацією Чорного і Азовського морів.

Другим основним спікером на заході був міжнародний експерт Джеймс Шерр, старший дослідник Естонського інституту зовнішньої політики при Міжнародному центрі оборони і безпеки і асоційований член Програми Росії та Євразії Chatham House.

Раніше посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор зажадав покарати Росію за Крим і нагадав про депортацію кримських татар 1944 року.

У США вимагають від Росії забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ в анексований Крим і на окуповані частини Донбасу.