Литва в ОБСЄ: делегації наголосили на погіршенні ситуації з безпекою в Чорному і Азовському морях
|20:45 29.05.2020
|Украина
У рамках Форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ багато делегацій наголосили на погіршенні ситуації з безпекою в Чорному і Азовському морях.
Про це повідомляє представництво Литви в ОБСЄ в Twitter, передає Крым.Реалии.
«Основні проблеми: Росія спровокувала конфлікти в прибережних державах Україні та Грузії, анексія і мілітаризація Криму, ускладнення навігації», – йдеться в повідомленні.
Раніше під час онлайн-засіданні ОБСЄ у Відні представник Росії намагався запобігти і перервати виступи щодо ситуації в Криму, а також мілітаризації Азово-Чорноморського басейну, які «йому не подобаються».
У представництві президента України в АР Крим повідомили, що в заході взяв участь голова відомства Антон Кориневич, який виступив із доповіддю про загрози для регіональної і міжнародної безпеки, що виникає в зв'язку з російською мілітаризацією Чорного і Азовського морів.
Другим основним спікером на заході був міжнародний експерт Джеймс Шерр, старший дослідник Естонського інституту зовнішньої політики при Міжнародному центрі оборони і безпеки і асоційований член Програми Росії та Євразії Chatham House.
Раніше посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор зажадав покарати Росію за Крим і нагадав про депортацію кримських татар 1944 року.
У США вимагають від Росії забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ в анексований Крим і на окуповані частини Донбасу.
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