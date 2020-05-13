В оккупированном Крыму с 15 июня заработают отели и санатории, отдыхать там смогут только местные жители
|20:30 29.05.2020
|Крым
В оккупированном Крыму с 15 июня начнет работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора, однако отдыхать там смогут только крымчане.
Об этом сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передают Крым.Реалии.
«Уже с 1-го июня на территории Крыма будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти», – говорится в сообщении Аксенова в Facebook.
Накануне "глава" оккупированного Крыма обратился к российскими властям с просьбой исключить для полуострова часть требований из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-
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