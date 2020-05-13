ФСБ РФ работает над провокациями в Черном море
|20:15 29.05.2020
|Крым
Заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что сохраняется угроза провокаций в отношении морских судов, следующих в порты Крыма.
Об этом сообщает ТАСС, передает Флот2017.
«Сохраняются риски диверсий и провокаций в отношении транспортных переходов, российских и иностранных судов, следующих в порты Крыма», — сказал Кулишов.
Замдиректора ФСБ называет приближения кораблей Погранслужбы Украины и ВМС ВСУ к «российским» буровым платформам на нефтяных и газовых месторождениях в Черном море «провокациями» и подчеркивает, что с 2015 года участились случаи провокаций со стороны Украины, в том числе задержания морских судов в Черном и Азовском морях.
Кулишов привел примеры действий украинской стороны, которые ФСБ считают «провокацией»: задержание в 2018 году сейнера «Норд» и танкера «Механик Погодин»; в 2019 году задержание в порту Измаил (Одесская область) российского танкера Nika Spirit.
Российская сторона вопреки международного законодательства считает, что 25 ноября 2018 года бронированные артиллерийские катера ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и морской буксир «Яны Капу» совершили «провокацию» в Керченском проливе, нарушив российское законодательство.
Андрей Клименко, эксперт по Крыму, считает, что «главный пограничник РФ подтвердил, что они готовят провокации», и считают «морские буровые, захваченные в феврале 2014» официально «своими». Об этом он написал в соцсети.
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