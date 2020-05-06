На узбережжі Азовського моря пройшли тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою з особовим складом підрозділів бригад морської піхоти у взаємодії з авіацією Сухопутних військ, підрозділами десантно-штурмових військ, морською авіацією та Державною прикордонною службою України.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передає Укрінформ.

"Були проведені спільні двоступеневі командно-штабні навчання з залученням батальйонів до практичних дій. Підрозділи відпрацювали практичні дії щодо захоплення важливих об’єктів на узбережжі та їхнього утримання", — зазначив командир окремої бригади морської піхоти полковник Микола Палас.

Учасники навчань відпрацьовували питання відбиття морського десанту противника, звільнення та взяття під контроль важливих об’єктів інфраструктури у виключній морській економічній зоні України.

Під час тренування морські піхотинці вдосконалювали навички десантування на необладнане узбережжя з повітря посадковим способом під прикриттям авіації Сухопутних військ. Крім того, були відпрацьовані питання нанесення вогневого ураження по морських цілях, протиповітряної оборони, надання першої медичної допомоги та евакуації особового складу і техніки з поля бою.