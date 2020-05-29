Боец одесской мехбригады сбил вражеский дрон со взрывчаткой в зоне ООС
|19:30 29.05.2020
|Украина
Один из бойцов 28-й мехбригады Рыцарей Зимнего похода сбил вражеский дрон. Заметив на нем взрывчатку, он вызвал саперов, которые ее обезвредили.
Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу 28 Отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего похода.
Интересно, что противник использовал гражданский дрон модели DJI Phantom. Один из бойцов заметил в небе объект и, убедившись, что это не "свои", сбил дрон.
Он упал на дерево, запутался в ветках. Мы полезли доставать его оттуда, и только потом заметили установленное на беспилотнике взрывное устройство, – рассказал боец Сергей, сбивший дрон.
Он отметил, что это была тротиловая шашка, к которой присоединили старый телефон. На место вызвали саперов, которые обезвредили взрывное устройство, а сам квадрокоптер передали на экспертизу.
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