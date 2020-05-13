На заводе «Залив» в оккупированной Керчи люди готовятся к забастовке. Рабочие утверждают, что за прошедший месяц им уменьшили зарплаты, в связи с этим сотрудники увольняются.

Об этом работники трубного цеха рассказали редакции Керчь.ФМ.

«С понедельника на заводе Залив официальная забастовка трубного цеха. Рабочие не довольны как им позакрывали наряды - за прошедший месяц на 40-50 процентов. В связи с уменьшением зарплат за последнее время увольняются до 50% рабочих. Генеральный директор отсутствует на месте. Все вопросы решаются дистанционно. Новая политика по сокращению расходов и экономии финансов отразилось на зарплатах. Завод теряет крупные заказы, их отдают в Выборг или на Звезду. Работать фактически скоро станет некому. Завод разваливается.

Сегодня собрался трудовой коллектив трубного цеха и провели собрание о начале забастовки с понедельника. Направили письмо руководству. Наряды им отказались закрывать хотя люди работали.

Завод начало трясти после прокурорской проверки и увольнения бывшего директора. Кроме этого, его портрет сняли с доски почёта на Ленина. Выявили многомиллионные хищения. И недостроенный дворец на берегу черного моря. Финансы выделенные государством на гос.заказы были растрачены а корабли недостроенные. Новый директор не помог. На заводе жесткая экономия что отразилось на зарплатах. Люди начали разбегаться. Корабли стоят недостроенные, деньги потратили а достраивать не на что. Новые заказы давать не хотят. Строительство новых мистралей на заводе залив под вопросом.

Письмо направили директору в Зеленодольск там пришла отписка которая никого не устроила. Фактически люди остались без зарплаты т.к за месяц работы им отказались закрывать наряды», - рассказали рабочие.