Відремонтований катер "Нікополь", який побував у полоні РФ, повернувся на службу

19:01 29.05.2020   Крым

 Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод" відновило боєздатність малого броньованого артилерійського катеру "Нікополь", повернутого з полону росіян.

Катер вже пройшов військову прийомку та залишив акваторію заводу, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби "Укроборонпрому".

"Ми вчасно та у повному обсязі виконали свої зобов’язання перед Міністерством оборони України. Відновлювальні роботи на "Нікополі" завершено, катер вже попрямував до пункту своєї постійної дислокації і готовий до виконання бойових завдань", – повідомив директор підприємства Валерій Калашніков.

Ремонтні роботи МБАК "Нікополь" тривали під час карантину та розпочалися у лютому 2020 року. За цей час фахівці Миколаївського суднобудівного заводу провели ремонт зовнішньої обшивки підводної частини катеру, гвинто-рульових комплексів, протекторного захисту, донно-бортової арматури та суднових систем і обладнання. Крім того, на заводі відновили електросистеми та електрообладнання МБАКу, виконали фарбування катеру.

Нагадаємо, малий броньований артилерійський катер "Нікополь" захопили росіяни в районі Керченської протоки під час походу з Одеси до Маріуполя у листопаді 2018 роки. За рік, у листопаді 2019 року, Росія повернула Україні "Нікополь", разом із іншим броньованим катером та рейдовим буксиром, у понівечиному стані.

Наприкінці лютого 2020 року малий броньований артилерійський катер "Нікополь" разом із однотипним катером "Вишгород" зайшли на ремонт до Миколаївського суднобудівного заводу.



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