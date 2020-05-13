У Європарламенті вважають, що ЄС має активніше підтримувати Україну під час агресії РФ

18:41 29.05.2020   Украина

Європейський Союз повинен надавати Україні більшу підтримку через триваючу російську агресію.

Про це під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму заявив євродепутат, Віце-голова делегації Європарламенту Пятрас Оштрявічус, передає УНН з посиланням на пресслужбу форуму.

“Кремль розрахував, що якщо Україна буде відірвана від Східного партнерства, якщо Україна буде загнана в глухий кут і не виконуватиме реформи, то дійсно це дасть підстави для святкування у Кремлі”, — сказав він.

Натомість, підкреслив євродепутат, Україна сьогодні має багатопартійну підтримку з боку Європейського парламенту і прогресивних політичних груп.

На думку Пятраса Оштрявічуса, Євросоюз повинен застосовувати до України принцип “спершу — перші сусіди”.

“Україна, безумовно, належить саме до такої категорії країн. Ось чому ЄС не може розглядати Україну як певну третю країну, яка має якісь віддалені історичні зв’язки з Європою, які не впливають на сучасну економіку чи загальну ситуацію в Європі”, — наголосив він.

Нагадаємо, на думку верховного представника Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозепа Борреля, незаконна анексія Росією Кримського півострова і її невиконання Мінських угод привели до серйозного порушення відносин між Європейським союзом і Росією.



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