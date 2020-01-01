Українські МіГ-29 та Су-27 супроводжували B-1B над Чорним морем

18:21 29.05.2020   Украина

Стратегічні бомбардувальники ВПС США B-1B "Лансер" з бази Еллсворт здійснили дальній стратегічний переліт у рамках місії бомбардувальних сил спеціальних операцій, пролетівши над усією Європою і Чорноморським регіоном. Вони вперше інтегрувалася з українськими Су-27 "Фланкерами" і МіГ-29 "Фулькрумами".

Про це інформує посольство США в Україні, передає УНН.

"29 травня, два літаки B-1b "Лансер" з військово-повітряної бази Еллсворт, штат Південна Дакота, здійснили довготривалий дальній виліт у рамках місії бомбардувальних сил спеціальних операцій, пролетівши над усією Європою та Чорноморським регіоном. Під час польоту, бомбардувальники сил спеціальних операцій вперше інтегрувалася з українськими Су-27 "Фланкерами" і МіГ-29 "Фулькрумами" та турецькими КС-135", - повідомили у посольстві.

За словами командувача сил ВПС США в Європі та Африці, генерала Джеффа Гаррігяна, місії бомбардувальних сил спеціальних операцій в Європі "демонструють відданість нашим союзникам і партнерам, одночасно подаючи чіткий стримуючий сигнал будь-якому супротивнику".

"Інтеграція нашої стратегічної бомбардувальної присутності над усією Європою доводить, що США, разом із будь-яким союзником чи партнером, готові стримувати та, якщо потрібно, спільно використовувати ці можливості", - заявив він.

Політ також включав навчання з інтеграції та сумісності з польськими F-16 і МіГ-29 та румунськими F-16 і МіГ-21, що забезпечували супровід та нагляд бойового патрулювання у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, напередодні постред США при НАТО засудила "небезпечне і непрофесійне" перехоплення Росією американського літака.



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