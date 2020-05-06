Україна розраховує на відновлення повноцінної підтримки з боку Угорщини в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня на спільному брифінгу з угорським колегою Петером Сійярто в Будапешті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу наголосити, що немає жодних об'єктивних підстав для того, щоб між Україною та Угорщиною існували будь-які суттєві істотні проблеми. Ми маємо перегорнути цю сторінку, ми маємо знайти всі рішення, які вигідні нашим країнам, і надалі підтримувати одне одного в усіх можливих форматах. Ми розраховуємо на те, що буде відновлена повноцінна підтримка Угорщиною України в НАТО", - сказав Кулеба.

Він додав, що Угорщина також може завжди розраховувати на підтримку її ініціатив у Центральній Європі з боку України, оскільки наша держава теж належить до великої сім’ї центральноєвропейських держав.

«Ми налаштовані працювати на позитивний результат, коли обидві наші країни виграватимуть від співробітництва, а не програватимуть від конфронтації», - акцентував міністр.

Як повідомлялося раніше, раніше на цьому брифінгу міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що спільні українсько-угорські комісії з питань економіки, захисту нацменшин та освіти в червні займуться напрацюванням проєктів рішень для вирішення розбіжностей країн у позиції щодо мови освіти угорської нацменшини в Україні.

Раніше угорська сторона різко критикувала ухвалення закону України про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, виділяється низкою нововведень, у тому числі й ширшим впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Угорсько-українські відносини вкотре загострилися після ухвалення Верховною Радою у квітні 2019 року закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також Будапешт виступив з "пропозиціями" до ухваленого в січні цього року закону "Про повну загальну середню освіту".

Попри численні спроби угорської та української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи України.