Поведінка Росії останніми роками неодноразово йшла проти міжнародного права, канцлер Меркель це чудово розуміє.

Про це заявив представив речник німецького уряду Штеффен Зайберт на брифінгу у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Привертає увагу, що Росія почала цілу серію дій, які являють собою неповагу до міжнародного порядку», - заявив Зайберт.

Зокрема, він згадав кібероперації, які походять з РФ і які мають пропагандистський ефект і дестабілізуючу роль у західних та східноєвропейських країнах.

Водночас речник зазначив, що у своїй нещодавній промові Меркель підтвердила, що вважає за потрібне проводити конструктивний довірливий діалог з Росією і персонально з президентом Путіним.

Є теми, у яких Захід потребує Росії, зокрема в тому, що стосується владнання міжнародних конфліктів, вважають у Берліні. Меркель і уряд багато років бачать своїм завданням не дозволити перерватися діалогу з Москвою, при цьому чітко називаючи теми, де Росія порушила міжнародне право або проводить дестабілізуючі заходи, сказав Зайберт.

Проводити паралель між сьогоденням і часами холодної війни, між Заходом і СРСР, з його точки зору, немає сенсу, треба працювати, виходячи з сьогоднішніх зовнішньополітичних реалій.

У своїй відеопромові в Фонді Аденауера Ангела Меркель заявила, що «Росія знову і знову порушувала канони і правила» міжнародного права, запустила в сусідніх з собою країнах невирішені конфлікти, анексувала український півострів Крим, підтримує маріонеткові режими на сході України, підриває західні демократії, зокрема, в Німеччині.

Канцлер заявила, що політика санкцій буде зберігатися доти, поки не буде прогресу у просуванні Мінського процесу.