Андрій Клименко, головний редактор BlackSeaNews, видання яке аналізує ситуацію в окупованому Криму, переконаний, що вірогідність конфлікту між Україною та РФ у Чорному морі зростає.

Так експерт прокоментував інформацію про те, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму, повідомляє Главком.

Про це заявили аналітики американського центру The Jamestown Foundation. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.



Клименко переконаний, що приводом для агресії може бути будь-яке питання, а не лише гострий дефіцит води. «Вірус змінив плани всіх, і Росії також. Але, на відміну від НАТО, в РФ не скасували жодного навчання в чорноморському регіоні. Більш того, їх кількість зростає. НАТО в 2020 році майже втричі скоротило кількість візитів своїх кораблів до Чорного моря. За перші п’ять місяців 2019 року таких було 13, а в 2020 році – всього п’ять. Це сталося тому, що вони бережуть життя своїх військових, а РФ навпаки – посилює військово-морську активність», - зазначив експерт.



Клименко наголошує, що хоч нафтогазова криза і робить щодня РФ слабкішою, проте росіяни жодної копійки не взяли з військових видатків.



«Там усе зростає. Так не може довго тривати. Під час економічної кризи та критичного падіння рейтингу Путіна їм потрібні нові активні дії. Бо потім буде не до того – нахлинуть внутрішні проблеми. Російське керівництво не може не бачити, що внаслідок поширення вірусу різко знизилася діяльність міжнародних організацій, у тому числі безпекових, включаючи НАТО. Усілякі зустрічі, саміти, штабні тренування не проводяться, ОБСЄ не засідає тощо. Тобто не може бути такого ж швидкого реагування, яке було б можливим до пандемії», - вважає експерт.



На думку Клименка, рейтинг Путіна став сипатися, це також вимагає від нього жорстких дій.



«Що залишається в цій ситуації російському цареві, у якого захитався трон? Звичайно, маленька переможна війна на Чорному морі», - резюмував експерт.