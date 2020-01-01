Кулеба і Сійярто підписали у Будапешті низку документів

17:01 29.05.2020   Украина

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Угорщини Петер Сійярто підписали в Будапешті низку документів.

Про це повідомила у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп.

«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підписали Протокол між Урядом України та Урядом Угорщини про внесення змін до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством інновації та технології Угорщини», - написала вона.

Як повідомляв  Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває в Угорщині з першим невіртуальним візитом з часу запровадження обмежувальних заходів з протидії пандемії коронавірусу Covid-19.

Раніше угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як Верховна Рада України ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Також угорська сторона різко критикувала ухвалення закону України про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, виділяється низкою нововведень, у тому числі й ширшим впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Попри численні спроби угорської та української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи України.



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