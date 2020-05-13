Судостроительный завод "Залив" начал работу по поставке оборудования для российских УДК

16:41 29.05.2020   Крым

Оккупированный судостроительный завод "Залив" и Зеленодольское ПКБ с конца весны начали коммуникацию с производителями судового оборудования по перспективным поставкам на универсальные десантные корабли.

Об этом FlotProm рассказали два осведомленных отраслевых источника.

Проект предположительно получил шифр 23900. Два УДК планировали заложить в апреле–мае, однако сроки сдвинулись вправо из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Закладку могут приурочить ко дню ВМФ, добавил один из собеседников издания.

Ранее стало известно о подписании контракта на постройку двух кораблей, его стоимость – порядка 100 млрд рублей. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Оккупированный керченский судостроительный завод "Залив" сможет построить вертолетоносец или иной крупный боевой корабль океанской зоны только после масштабного технического перевооружения предприятия. Так считают два высокопоставленных источника в российском кораблестроении.

Серьезная модернизация нужна "Заливу" в любом случае, полагает один из собеседников издания. Пока его текущая специализация – небольшие патрульные корабли и МРК, а также суда вспомогательного флота. Учитывая, что в более крупном Петербурге с модернизацией "Северной верфи" в срок не справились, масштабное переоснащение "Залива" кажется неосуществимым в короткие сроки, заключил он.

В 2014–2018 годах у предприятия были объективные сложности в снабжении с "материковой" частью РФ, а также с электроэнергией. Однако после возведения Крымского моста, эти проблемы решены.

Справка

Назначение перспективных УДК – перевозка морем и высадка войск и техники десанта; огневое поражение объектов противодесантной обороны противника; перевозка войск, действующих на приморских направлениях.

Водоизмещение – порядка 25 тысяч тонн, что больше, чем у французских "Мистралей".

Длина – более 200 метров, ширина – порядка 47 метров, численность десанта – до 1000 человек.

Корабли смогут принимать на борт до 75 единиц техники плюс до шести единиц в док-камере.



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