В Евпатории сотрудники обсерватора увольняются после обращения к Путину – СМИ
|16:21 29.05.2020
|Крым
В оккупированной Евпатории двое сотрудников обсерватора, созданного на базе пансионата «Здравница», решили уволиться после своего обращения к президенту России Владимиру Путину из-за невыплаты надбавок, обещанных медработникам.
Об этом 28 мая сообщило российское издание REGNUM.
«У нас увольняются два человека, медицинская сестра и санитарка. Сотрудники работают полтора месяца без выходных, днем и ночью, контактируют с зараженными коронавирусом пациентами, но так и не получили доплат, о которых говорил президент Путин. После нашего обращения к нему, на следующий день чиновники пообещали выплаты и на этом все закончилось. Люди же не могут бесконечно терпеть такого отношения к себе», – заявили медики изданию.
По данным провластного крымского сайта «Крыминформ», увольняется санитарка Светлана Анисимова, которая обращалась к Путину от имени коллектива.
Накануне российский глава Минздрава Крыма Игорь Чемоданов сообщил в Instagram, что «лично созвонился со Светланой Анисимовой, работающей санитаркой в осберваторе».
«По информации администрации «Здравницы», выплаты сотрудникам за апрель 2020 года согласно постановлению Совета Министров РК №213 от 15.04.2020 произведены в полном объеме. 26 мая 2020 года Министерством здравоохранения Республики Крым подписано дополнительное соглашение о выплате средств стимулирующего характера сотрудникам обсерваторов за работу с гражданами, у которых был подтвержден диагноз новая коронавирусная инфекция», – сообщил он.
По словам Чемоданова, выплаты за май 2020 года, а также перерасчет выплаты за апрель будут не позднее срока выплаты заработной платы за май.
20 мая санитарка обсерватора из Евпатории Светлана Анисимова разместила в соцсетях видеообращение к Владимиру Путину. Она заявила, что говорит «от лица всего медперсонала» учреждения. Женщина рассказал, что сотрудники обсерватора работают пятую неделю подряд по 12 часов в день и контактируют с зараженными коронавирусом пациентами, но доплат за это не получили. Светлана Анисимова сообщила, что в Минздраве Крыма отсутствие доплат объясняли тем, что обсерватор не является медучреждением.
16 мая работники станции скорой медицинской помощи в Евпатории пожаловались на неполучение выплаты за работу с коронавирусными пациентами по спискам, предоставленным еще в апреле.
Ранее российский Следком начал проверку из-за сообщений о невыплате надбавок медикам.
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