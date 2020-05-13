Російська поліція в Криму вручила отаману громадської організації «Кримське казацтво» Сергію Акімову нове застереження про «неприпустимість вчинення правопорушень або антигромадської поведінки».

Про це йдеться в документі, який є в розпорядженні редакції Крым.Реалии.

«Заборонили провести мітинг, який був заявлений на 6 червня. Мета мітингу: не допустити поправки до Конституції (Росії – КР), уряд і депутатів усіх рівнів – у відставку. Заборонили в черговий раз», – пояснив Крим.Реалії Акімов.

За його словами, відмову в проведенні мітингу пояснили тим, що є указ "глави" Криму Сергія Аксенова про те, що не можна проводити масові заходи.

Раніше цього місяця Акімову вручили застереження через намір провести одиночний пікет.

Сергій Акімов брав активну участь у подіях анексії Криму 2014 року, нагороджений російськими медалями (в тому числі – «За повернення Криму»). Однак у російських реаліях не зміг розвивати свій бізнес, а згодом був звільнений з роботи.

Акімов активно критикує фактичну "владу" в Криму, в 2016 році був одним з активістів, які об'єднувалися в опозиційний рух на півострові. Був одним з організаторів мітингу «Обдурений Крим», за проведення якого деякий час провів у відділенні поліції.