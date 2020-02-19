В Одесі відкрили пам’ятник загиблим на Донбасі військовим

15:01 29.05.2020   Украина

В Одесі 29 травня відбулося відкриття пам’ятника загиблим на Донбасі українським військовослужбовцям.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, пам’ятник розмістили на подвір’ї управління штабу військ оперативного командування «Південь».

Командувач цих військ, генерал-майор Ігор Палагнюк повідомив, що, коли закінчиться карантин, біля цього монумента на щоденних шикуваннях будуть згадувати загиблих на сході України і бити у дзвін – так само, як це щодня роблять в Києві у Міністерстві оборони.

Рішення встановити знак ухвалили ще минулого року, а сам монумент виготовили на початку весни. Він зроблений із граніту, що видобувають в Житомирській області. Його планували встановити раніше, в річницю початку АТО в 2014 році, але через карантин дату довелось перенести.

Раніше повідомлялось, що меморіальну дошку на честь загиблих на Донбасі встановлять також на будинку обласного військового комісаріату замість барельєфу радянському маршалу Георгію Жукову, але цей проєкт поки не реалізований.

Станом на 29 травня, за офіційними підрахунками, у зоні бойових дій на Донбасі загинули 385 уродженців Одеської області.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.



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