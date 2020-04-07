Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх

14:41 29.05.2020   Болгария

Болгарія планує скасувати обов'язковий 14-денний карантин з 1 червня для мандрівників з більшості країн Євросоюзу, але не з тих країн, де спостерігаються найбільші спалахи коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOVA.

За словами головного інспектора з питань охорони здоров’я Ангела Кунчева, люди, що прибувають з країн із найвищим рівнем захворюваності на COVID-19, будуть поміщені під 14-денний карантин.

"Рішення полягає в тому, щоб скасувати 14-денний карантин для болгарських та іноземних громадян, які прибувають з ЄС, Сербії і Північної Македонії, але цей захід залишиться чинним для 8 країн з найвищою захворюваністю за останні два тижні в Європі. Це Швеція, Велика Британія, Бельгія, Ірландія, Португалія, Іспанія, Мальта та Італія", - сказав він.

Відповідну рекомендацію на затвердження уряду подала робоча з боротьби з коронавірусом. Міністр охорони здоров'я повинен затвердити план.

Заборона на в'їзд відвідувачів з-за меж ЄС поки залишиться в силі.

Болгарія послабила більшість обмежувальних заходів, введених в березні для боротьби з поширенням коронавірусу, дозволила знову відкрити ресторани, кафе, спортивні зали і театри та зняла заборону на поїздки між містами.

Минулого тижня Болгарія зняла заборону на в'їзд громадян з інших країн ЄС, але ввела 14-денний карантин.

Уряд Болгарії розраховує розпочати активний туристичний сезон з 1 липня.



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