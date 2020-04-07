Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
|14:41 29.05.2020
|Болгария
Болгарія планує скасувати обов'язковий 14-денний карантин з 1 червня для мандрівників з більшості країн Євросоюзу, але не з тих країн, де спостерігаються найбільші спалахи коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOVA.
За словами головного інспектора з питань охорони здоров’я Ангела Кунчева, люди, що прибувають з країн із найвищим рівнем захворюваності на COVID-19, будуть поміщені під 14-денний карантин.
"Рішення полягає в тому, щоб скасувати 14-денний карантин для болгарських та іноземних громадян, які прибувають з ЄС, Сербії і Північної Македонії, але цей захід залишиться чинним для 8 країн з найвищою захворюваністю за останні два тижні в Європі. Це Швеція, Велика Британія, Бельгія, Ірландія, Португалія, Іспанія, Мальта та Італія", - сказав він.
Відповідну рекомендацію на затвердження уряду подала робоча з боротьби з коронавірусом. Міністр охорони здоров'я повинен затвердити план.
Заборона на в'їзд відвідувачів з-за меж ЄС поки залишиться в силі.
Болгарія послабила більшість обмежувальних заходів, введених в березні для боротьби з поширенням коронавірусу, дозволила знову відкрити ресторани, кафе, спортивні зали і театри та зняла заборону на поїздки між містами.
Минулого тижня Болгарія зняла заборону на в'їзд громадян з інших країн ЄС, але ввела 14-денний карантин.
Уряд Болгарії розраховує розпочати активний туристичний сезон з 1 липня.
Ще на цю тему:
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
202 случая заражения коронавирусом в Болгарии