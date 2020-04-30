У Туреччині з 1 червня відкриють парки, ресторани і пляжі
|14:21 29.05.2020
|Турция
Туреччина зніме обмеження на міжміські поїздки і дозволить знову відкритися ресторанам, кафе, паркам і спортивним спорудам.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.
Виступаючи після щотижневого засідання уряду, Ердоган оприлюднив деталі нових кроків Туреччини щодо нормалізації життя.
З 1 червня Туреччина зніме обмеження на поїздки між провінціями, державні службовці повернуться до своєї звичайної трудової діяльності, сказав Ердоган, а людям буде дозволено відвідувати концерти просто неба. Бари та кальян-бари залишаться закритими.
За його словами, в цей же день знову відкриються ресторани, кафе, пляжі, парки, сади, курси водіння, музеї, спортивні споруди і дитячі садки.
Ердоган, однак, додав, що деякі обмеження на пересування людей будуть збережені.
Зокрема, збережуться обмеження на пересування осіб у віці старше 65 років і молодше 18 років.
Пізніше Міністерство внутрішніх справ оголосило, що Туреччина продовжить вводити комендантську годину в 15 провінціях, включаючи Стамбул, в ці вихідні.
Коронавірус вбив понад 4300 людей у Туреччині, заразилися ним майже 160 000 осіб.
"При новому нормальному порядку давайте не будемо нехтувати масками, дистанціюванням і гігієною", - наголосив Ердоган.
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