У Туреччині з 1 червня відкриють парки, ресторани і пляжі

14:21 29.05.2020   Турция

Туреччина зніме обмеження на міжміські поїздки і дозволить знову відкритися ресторанам, кафе, паркам і спортивним спорудам.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Виступаючи після щотижневого засідання уряду, Ердоган оприлюднив деталі нових кроків Туреччини щодо нормалізації життя.

З 1 червня Туреччина зніме обмеження на поїздки між провінціями, державні службовці повернуться до своєї звичайної трудової діяльності, сказав Ердоган, а людям буде дозволено відвідувати концерти просто неба. Бари та кальян-бари залишаться закритими.

За його словами, в цей же день знову відкриються ресторани, кафе, пляжі, парки, сади, курси водіння, музеї, спортивні споруди і дитячі садки.

Ердоган, однак, додав, що деякі обмеження на пересування людей будуть збережені.

Зокрема, збережуться обмеження на пересування осіб у віці старше 65 років і молодше 18 років.

Пізніше Міністерство внутрішніх справ оголосило, що Туреччина продовжить вводити комендантську годину в 15 провінціях, включаючи Стамбул, в ці вихідні.

Коронавірус вбив понад 4300 людей у Туреччині, заразилися ним майже 160 000 осіб.

"При новому нормальному порядку давайте не будемо нехтувати масками, дистанціюванням і гігієною", - наголосив Ердоган.



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