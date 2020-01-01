Глави МЗС Угорщини і Болгарії зідзвонились, щоб обговорити меншини в Україні
|14:01 29.05.2020
|Украина
Перед зустріччю з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Будапешті міністр закордонних справ Угорщини обговорив питання національних меншин в Україні з болгарською колегою.
Як пише "Європейська правда", про це Петер Сійярто повідомив на своїй офіційній Facebook-сторінці у п’ятницю.
"Я тільки що проконсультувався телефоном з міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою, оскільки болгари також мають значну національну громаду в Україні, на яку так само впливає реорганізація, яку проводить українська адміністрація", - зазначив Сійярто.
"І болгари, і ми прагнемо зберегти райони з болгарською і угорською більшістю навіть після реформи", - додав угорський міністр закордонних справ.
Він підкреслив, що ці питання планує обговорити на переговорах з міністром закордонних справ України.
Кулеба попри карантин автомобілем вирішив до Будапешта, аби 29 травня провести переговори про примирення.
Парламент Болгарії раніше ухвалив заяву з вимогою до України не "розділяти" Болградський район Одеської області, який є одним з головних центрів болгарської меншини в Україні.
Уряд України планує провести адміністративну реформу, яка може створити у Болградському районі п'ять об'єднаних територіальних громад, де етнічні болгари більше не будуть більшістю.
МЗС висловило протест через заяву парламенту Болгарії щодо Болградського району і назвало неприйнятними спроби втручання у внутрішні справи України.
Українські експерти, що опікуються українсько-угорськими відносинами, напередодні візиту підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України у пошуку компромісу з Угорщиною.
Ще на цю тему:
ЄС: Туреччина має припинити міграційний тиск у політичних цілях
ЕС призвал РФ сделать все для сохранения ракетного договора с США
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
Росія не може більше вважатися стратегічним партнером Євросоюза, доки триває агресія проти України та окупація Криму
Хельсинский союз: власти Болгарии игнорируют систематические нападения на женщин в стране
Эрдоган хочет еще один референдум: о вступлении Турции в ЕС
Турция отказывается от соглашения с Евросоюзом
Эксперты: Болгария готова присоединиться к еврозоне
5 регионов Болгарии - среди шести самых бедных в ЕС