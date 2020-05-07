У Росії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 232
|13:45 29.05.2020
|Россия
За минулу добу в Росії від COVID-19 померли 232 людини, свідчать офіційні дані з оперативного штабу. Це найбільше число летальних випадків у країні за весь час пандемії. Серед смертей за попередню добу – 76 – в Москві.
Напередодні в країні було зареєстровано 174 померлих від COVID-19, стільки ж було 26 травня, і цей показник був максимальним за весь час. Загалом у Росії через коронавірусну інфекцію померли 4 374 людини, передає Радіо Свобода.
За останню добу в Росії зафіксували 8572 нових випадків COVID-19, за добу одужали 8 264 людини.
Офіційну статистику щодо COVID-19 в Росії регулярно критикують дослідники, які підозрюють, що вона може бути неповною, неточною і частково сфальсифікованою. Влада це заперечує.
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