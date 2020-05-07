У ЗСУ зареєстрували 23 нових випадки захворювання на COVID-19

13:30 29.05.2020   Украина

Станом на 29 травня у Збройних Силах України зареєстрували 23 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, наразі хворіють 90 осіб.

Про це інформує командування Медичних сил Збройних Сил України, передає УНН.

"Станом на 10:00 29 травня у Збройних Силах України хворіють 90 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 108 осіб, летальних випадків – 3", - повідомили у командуванні.

Зазначається, що наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебувають 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 31 особа.

"За минулу добу зареєстровано 23 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. У закладах охорони здоров’я перебувають 8 осіб (Військово-медичний клінічний центр Центрального та Північного регіону знаходиться по 1 військовослужбовцю). У лазареті військової частини (Рівненська область) перебувають 6 військовослужбовців. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. У військовослужбовців Рівненської області симптоми захворювання відсутні", - зазначили у ЗСУ.

Крім того повідомляється що вдома під наглядом медичної служби лікуються 15 осіб (Київська область – 13 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Рівненська область – 1). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування. Симптоми захворювання відсутні.



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