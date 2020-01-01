В рамках учений над Геническом и Арабаткой летали боевые вертолеты
|13:15 29.05.2020
|Украина
Группа боевых вертолетов ( 6 шт) летала 28 мая над Геническом.
Вертолеты летали над городом и ушли на Арабатскую Стрелку. Там они выполняли маневры над морем и Сивашем. Также были слышны звуки, похожие на выстрелы. Вертолеты дозаправлялись в районе бывшего аэродрома.
По информации “Нового Визита” на территории Генического района проходят учения с участием авиации.
Ще на цю тему:
12:41 26.03.2020
В Одесі пройшла ротація винищувачів Су-27
В Одесі пройшла ротація винищувачів Су-27
09:45 28.11.2019
До Одеси завітав британський Airbus A400M
До Одеси завітав британський Airbus A400M
10:15 15.11.2019
Повітряні Сили отримали модернізований винищувач
Повітряні Сили отримали модернізований винищувач
11:00 01.11.2019
Меценат придбав Ан-2 для морської авіаційної бригади / Фото
Меценат придбав Ан-2 для морської авіаційної бригади / Фото
11:31 08.05.2019
Захваченные Россией при аннексии Крыма украинские МиГ-29 пришли в полную негодность
Захваченные Россией при аннексии Крыма украинские МиГ-29 пришли в полную негодность
17:57 08.01.2019
Вертолет Ка-226 морской авиационной бригады провел первые полеты
Вертолет Ка-226 морской авиационной бригады провел первые полеты
11:18 08.01.2019
В Николаеве в бригаде тактической авиации состоялась первая в 2019 году летная смена / Фото
В Николаеве в бригаде тактической авиации состоялась первая в 2019 году летная смена / Фото
11:11 11.12.2018
Украина планирует закупку американских истребителей
Украина планирует закупку американских истребителей
12:12 20.11.2018
В декабре в Украину поступят первые французские вертолеты Airbus
В декабре в Украину поступят первые французские вертолеты Airbus