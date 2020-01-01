Группа боевых вертолетов ( 6 шт) летала 28 мая над Геническом.

Вертолеты летали над городом и ушли на Арабатскую Стрелку. Там они выполняли маневры над морем и Сивашем. Также были слышны звуки, похожие на выстрелы. Вертолеты дозаправлялись в районе бывшего аэродрома.

По информации “Нового Визита” на территории Генического района проходят учения с участием авиации.