ЄС нагадав свою позицію щодо окупації Криму
|13:01 29.05.2020
|Крым
Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Хосеп Боррель заявив, що ЄС ніколи не визнає анексію Криму РФ і повністю підтримує державний суверенітет і територіальну цілісність України.
Про це повідомляється на сайті відомства, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.
"Маю згадати про Україну, де незаконна анексія Росією Кримського півострова і її невиконані зобов’язання за «Мінськом» призвели до значного порушення – мені шкода казати про це – відносин між Європейським союзом і Росією", - йдеться в заяві.
У відомстві підкреслили, що підтримка державного суверенітету і територіальної цілісності залишиться головним елементом відносин між Європейським союзом і його східними партнерами. Принципи, закріплені в Хельсінкі, не можуть бути забуті в час розбудови Європейського континенту в дусі співпраці, міцнішої безпеки і згуртованості.
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