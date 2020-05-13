Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Хосеп Боррель заявив, що ЄС ніколи не визнає анексію Криму РФ і повністю підтримує державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляється на сайті відомства, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"Маю згадати про Україну, де незаконна анексія Росією Кримського півострова і її невиконані зобов’язання за «Мінськом» призвели до значного порушення – мені шкода казати про це – відносин між Європейським союзом і Росією", - йдеться в заяві.

У відомстві підкреслили, що підтримка державного суверенітету і територіальної цілісності залишиться головним елементом відносин між Європейським союзом і його східними партнерами. Принципи, закріплені в Хельсінкі, не можуть бути забуті в час розбудови Європейського континенту в дусі співпраці, міцнішої безпеки і згуртованості.