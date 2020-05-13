Москва ненавидить кримських татар — Чубаров

12:15 29.05.2020   Крым

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія ненавидить кримськотатарський народ за те, що він зберігає свою колективну пам'ять, вшановує пам'ять про тих, хто віддав життя за свій народ.

Таким чином Рефат Чубаров прокоментував звернення МЗС Росії до Туреччини, в якому Москва закликала Анкару «об'єктивно оцінювати історичні події XX століття». Зокрема, йдеться про події 18 травня 1944 року, повідомляє ATR.

«Москва ненавидить кримськотатарський народ за те, що він дбайливо зберігає свою колективну пам'ять, вшановує пам'ять про шахідів, які віддали свої життя за свій народ, оберігає рідний Крим як свою колиску, дбає про єдність кримських татар, розкиданих по багатьох країнах внаслідок більш ніж 237 років російської тиранії і радянського насильства. Москва хотіла б повністю витіснити кримських татар за межі Криму. Хотіла б, але доводиться озиратися на всі боки, бо боїться безпрецедентної підтримки кримських татар українцями, а також урядами і співтовариствами багатьох країн і співтовариств», — вважає голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Зазначимо, що у зв'язку з жалобними акціями, що відбулися у Туреччині з нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу в російському МЗС напередодні зробили публічну заяву.

«Закликаємо турецькі суспільно-політичні кола, представників народів, які проживають на території Туреччини і пов'язані родинними узами з Росією, до об'єктивного погляду на непрості події історії XX століття. Принципово виступаємо за те, аби жалобні дати не обслуговували миттєву політичну кон'юнктуру, а допомагали зближенню на основі спільної історичної пам'яті та долі», — йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Нагадаємо, 18 травня 2020 року відзначалася 76-а річниця геноциду кримських татар. У цей день в 1944 році за указом Йосипа Сталіна почалася масова депортація кримських татар з Криму до Середньої Азії і на Урал. З нагоди Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу в Україні та інших країнах світу відбулися жалобні заходи.



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