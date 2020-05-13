Минэкономразвития России предложило правительству РФ внести изменения в федеральную целевую программу социально-экономического развития оккупированных Крыма и Севастополя до 2022 года.

Проект соответствующего постановления, подготовленный министерством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов, передают Примечания.

В частности, Кабинету министров предложено продлить ФЦП до 2024 года, а также восстановить в 2020 году финансирование, в прошлом утраченного оккупированными Крыма и Севастополем — 4 миллиарда 18 миллионов рублей, министерством просвещения России — 7 миллиардов 138 миллионов рублей, министерством образования и науки РФ — 1 миллиард 198 миллионов рублей, Федеральным агентством железнодорожного транспорта — 8 миллиардов 762 миллиона рублей, министерством культуры России — 141,9 миллиона рублей, Росморречфлотом — 1 миллиард 222 миллиона рублей.

Кроме того, Минэкономразвития РФ предложило перераспределить по объектам ФЦП высвобождающие — в результате проведения госэкспертизы и изменения стоимости осуществления мероприятий на основе проектной документации — 16 миллиардов 189 миллионов рублей «в связи с рисками неосвоения». Эту сумму планируется перекинуть на «финансирования ряда первоочередных потребностей развития оккупированных Крыма и города Севастополя» в соответствии с поручением правительства России.

В соответствии с поручениями, данными президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом и этом году, Минэкономразвития включило в проект изменений федеральной целевой программы социально-экономического развития оккупированного Крымского полуострова новые мероприятия и предусмотрело финансирование завершения строительства объектов, по которым начаты работы, определены сроки их завершения и введения объектов в эксплуатацию.