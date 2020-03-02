"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" обещает возобновить круизы не раньше середины лета
|11:15 29.05.2020
|Крым
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" , курсирующий в период навигации по Черному морю из Сочи в оккупированный Крым, может возобновить сообщение ориентировочно, в середине июля, прогнозирует компания "Черноморские круизы" (оператор лайнера).
"В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой (из-за Соvid-19 - ИФ) и продлением карантина на территории Краснодарского края ( . . .) сообщаем, что ближайшие круизы отменяются. Ориентировочная дата возобновления круизов - середина июля 2020 года. Информация о начале навигации будет предоставлена после согласования в министерстве транспорта РФ", - говорится в сообщении оператора на его странице в фейсбуке в четверг, передает Интерфакс.
Несостоявшимся пассажирам отмененных рейсов предлагается перенести дату путешествия на любую другую дату навигации 2021 года. "Переносы осуществляются на условиях сохранения первоначальной стоимости, категории кают и состава гостей", - отмечает круизная компания.
"Круизное недоразумение" "Князь Владимир" в начале марта текущего года открыл навигацию 2020 года, она должна была стать самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море в 2017 году и завершиться в конце октября, планировались 35 рейсов.
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