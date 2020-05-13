В Госдуме отреагировали на совет США Украине не поставлять воду в оккупированный Крым

11:01 29.05.2020   Крым

"Депутат" Госдумы Константин Бахарев отреагировал на совет бывшего посла США на Украине Джона Хербста Украине не поставлять воду в оккупированный Крым.

Его слова передает РИА Новости, сообщает ForPost.

Бахарев назвал заявление американского посла "запредельным цинизмом". По его словам, навязывание Киеву рекомендаций доказывает отсутствие должного уважения со стороны США.

"Депутат" также выразил мнение, что посол связывает водную блокаду с возможностью возвращения Крыма в состав Украины.

Ранее Хербст заявил, что рекомендовал бы Киеву сохранять свою политику в отношении водоснабжения оккупированного Крыма. По его мнению, это позволит «сохранить высокую цену полуострова для Кремля».

 



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