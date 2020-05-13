В оккупированном Крыму за сутки зафиксированы 8 случаев коронавирусной инфекции .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инфицированные выявлены в Симферополе, Ялте, Алуште и Сакском районе.

Трое заболевших обратились в больницы с симптомами ОРВИ, остальных выявили в ходе лабораторного обследования контактных.

В целом, с начала эпидемии в оккупированном Крыму зафикисрованы 369 случаев коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день лечение продолжают 143 человека, 4 из них в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

