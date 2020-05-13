В оккупированном Крыму растет ежесуточный показатель выявляемости коронавируса
|10:45 29.05.2020
|Крым
В оккупированном Крыму за сутки зафиксированы 8 случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инфицированные выявлены в Симферополе, Ялте, Алуште и Сакском районе.
Трое заболевших обратились в больницы с симптомами ОРВИ, остальных выявили в ходе лабораторного обследования контактных.
В целом, с начала эпидемии в оккупированном Крыму зафикисрованы 369 случаев коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день лечение продолжают 143 человека, 4 из них в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
Ще на цю тему:
16:20 28.05.2020
На винзаводе Массандра выявлен первый случай коронавируса
На винзаводе Массандра выявлен первый случай коронавируса
08:00 28.05.2020
Крыму пообещали восемь миллиардов на развитие здравоохранения
Крыму пообещали восемь миллиардов на развитие здравоохранения
13:12 27.05.2020
Коронавирус в оккупированном Крыму, последние новости на 27 мая 2020: Оперативный штаб перешел на брифинги
Коронавирус в оккупированном Крыму, последние новости на 27 мая 2020: Оперативный штаб перешел на брифинги
09:00 26.05.2020
В школах Севастополя пройдут последние звонки, несмотря на COVID
В школах Севастополя пройдут последние звонки, несмотря на COVID
08:00 26.05.2020
В Крыму за сутки больше 100 человек взяты под меднаблюдение
В Крыму за сутки больше 100 человек взяты под меднаблюдение
19:15 25.05.2020
Окупаційні адміністрації у Криму та на Донбасі приховують кількість смертей від COVID-19 - Мінреінтеграції
Окупаційні адміністрації у Криму та на Донбасі приховують кількість смертей від COVID-19 - Мінреінтеграції
15:00 22.05.2020
В Крыму за сутки выявлено 10 случаев заражения COVID-19
В Крыму за сутки выявлено 10 случаев заражения COVID-19