Євросоюз призначив командувачів операції IRINI у Середземному морі
|11:30 29.05.2020
|Средиземноморский регион
Рада ЄС у четвер прийняла рішення призначити командувачем військово-морської операції ЄС у Середземномор’ї IRINI італійського адмірала Етторе Соччі.
Про це повідомляється на сайті Європейської ради, передає Укрінформ.
"Адмірал Етторе Соччі виконуватиме обов’язки з 6 травня по 18 жовтня 2020 року. Його замінить комодор Теодорос Мікропулос з Греції з 19 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 31 березня Рада ЄС оголосила про початок операції IRINI у Середземному морі, головним призначенням якої є дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, та призначила італійського адмірала Фабіо Агостіні оперативним командувачем операції.
Призначені командувачі підпорядковуватимуться оперативному командувачу, головний штаб якого розташований у Римі, Італія.
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