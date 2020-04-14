Євросоюз призначив командувачів операції IRINI у Середземному морі

11:30 29.05.2020   Средиземноморский регион

Рада ЄС у четвер прийняла рішення призначити командувачем військово-морської операції ЄС у Середземномор’ї IRINI італійського адмірала Етторе Соччі.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради, передає Укрінформ.

"Адмірал Етторе Соччі виконуватиме обов’язки з 6 травня по 18 жовтня 2020 року. Його замінить комодор Теодорос Мікропулос з Греції з 19 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 31 березня Рада ЄС оголосила про початок операції IRINI у Середземному морі, головним призначенням якої є дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, та призначила італійського адмірала Фабіо Агостіні оперативним командувачем операції.

Призначені командувачі підпорядковуватимуться оперативному командувачу, головний штаб якого розташований у Римі, Італія.



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