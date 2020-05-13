МЗС України готує стратегію деокупації Криму. Поки що цей план існує лише в проєктному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду і Офісу президента.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає QHA.

Більш великий і детальний план деокупації повинен включати і внутрішню політику, і зміни в законодавстві … Всі учасники — Міністерство закордонних справ, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, РНБО, Офіс президента — зведемо наші ідеї і плани в один комплексний документ. Проект нашої частини написаний, але він ще остаточно не фіналізований, — пояснив міністр.

Кулеба сподівається, що до роботи над стратегією активно підключиться перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джеппар. Зазначається, що у неї є багато конкретних пропозицій щодо Криму.