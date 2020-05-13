"Все зруйнувалося за кілька років": у Криму через посуху обміліло озеро Бугаз
|09:01 29.05.2020
|Крым
Засуха в Криму призвела до того, що озеро Бугаз неподалік від Судака обміліло настільки, що по ньому пішки ходять качки.
Як ідеться у блозі Зареми Сеітаблаєвої (ім'я та прізвище автора змінені в цілях безпеки) на OBOZREVATEL. Вона передає слова місцевих жителів, які запевняють, що ще кілька років тому Бугаз був повноводною водоймою, багатою на рибу і з водою, придатною для пиття.
"Зараз на дорозі, що веде до озера, стоїть табличка, що купання і лов риби заборонені, а штраф порушникам оцінили в 200 рублів. Коли я була на озері, то не побачила там жодного рибалки, але, як знову ж розповіли місцеві, рибалок немає, тому що з водойми зникла риба. Зате тепер озеро заросло водоростями і стало схожим на болотце, купатися в ньому навряд чи можливо. Якщо кілька років тому тут відпочивали перелітні птахи, то зараз вони минають водойму", – пише Зарема.
За її словами, це все відбувається через "бездумне викачування підземних вод в останні шість років". Власне, тому джерела, що живлять озеро, зникли або обміліли.
"Природа Криму дуже вразлива, тендітна, її становлення йшло тисячоліттями, а тепер руйнується за кілька років. Бездумне викачування підземних вод Криму за останні шість років призвело до різкого падіння їх рівня і, відповідно, до пересихання дуже багатьох кримських джерел", – написала Зарема.
Раніше навесні біля озера бушувала рослинність, а водою з озера зрошували виноградники.
"Навесні це озеро розливалося широко по окрузі, перетворюючись на велику, чисту водойму і викликало захоплення навіть у місцевих. Тут відразу з'являлася соковита рослинність, радуючи око і даруючи травникам цілющі збори ароматних трав. Багато років водою з озера зрошували навколишні виноградники Сонячної долини, до речі, аборигенних сортів. Води вистачало на все і всім. Але посуха і нещадне споживання підземних вод призвели до всихання озера", – місцевий краєзнавець.
За його словами, раніше озером можна було пропливти на човні, а зараз воно так обміліло, що по ньому пішки ходять качки. Крім того, невтішні прогнози екологів і на майбутнє. Вони вважають, що озеро навряд чи коли-небудь стане колишнім, оскільки, крім дощових вод, у нього більше немає підживлення.
Ще на цю тему:
У МЗС Росії назвали «антиросійськими» онлайн-акції в Туреччині до річниці депортації кримських татар
ЄС нагадав свою позицію щодо окупації Криму
Посол України в Німеччині назвав висловлювання Шредера «приниженням України та українців»
Україну змушуватимуть дати воду в анексований Крим – Чубаров
В суд направлен обвинительный акт в отношении депутата Херсонского облсовета за вымогательство у жителя Крыма
В Ростові-на-Дону відбулося перше засідання по "справі" українського політ`вязня Олега Приходька
Меркель перед головуванням в ЄС: Росія завдасть нам клопоту
Крым превращается в центр нелегального изготовления оружия
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги