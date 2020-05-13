"Все зруйнувалося за кілька років": у Криму через посуху обміліло озеро Бугаз

09:01 29.05.2020   Крым

Засуха в Криму призвела до того, що озеро Бугаз неподалік від Судака обміліло настільки, що по ньому пішки ходять качки.

Як ідеться у блозі Зареми Сеітаблаєвої (ім'я та прізвище автора змінені в цілях безпеки) на OBOZREVATEL. Вона передає слова місцевих жителів, які запевняють, що ще кілька років тому Бугаз був повноводною водоймою, багатою на рибу і з водою, придатною для пиття.

"Зараз на дорозі, що веде до озера, стоїть табличка, що купання і лов риби заборонені, а штраф порушникам оцінили в 200 рублів. Коли я була на озері, то не побачила там жодного рибалки, але, як знову ж розповіли місцеві, рибалок немає, тому що з водойми зникла риба. Зате тепер озеро заросло водоростями і стало схожим на болотце, купатися в ньому навряд чи можливо. Якщо кілька років тому тут відпочивали перелітні птахи, то зараз вони минають водойму", – пише Зарема.

За її словами, це все відбувається через "бездумне викачування підземних вод в останні шість років". Власне, тому джерела, що живлять озеро, зникли або обміліли.

"Природа Криму дуже вразлива, тендітна, її становлення йшло тисячоліттями, а тепер руйнується за кілька років. Бездумне викачування підземних вод Криму за останні шість років призвело до різкого падіння їх рівня і, відповідно, до пересихання дуже багатьох кримських джерел", – написала Зарема.

Раніше навесні біля озера бушувала рослинність, а водою з озера зрошували виноградники.

"Навесні це озеро розливалося широко по окрузі, перетворюючись на велику, чисту водойму і викликало захоплення навіть у місцевих. Тут відразу з'являлася соковита рослинність, радуючи око і даруючи травникам цілющі збори ароматних трав. Багато років водою з озера зрошували навколишні виноградники Сонячної долини, до речі, аборигенних сортів. Води вистачало на все і всім. Але посуха і нещадне споживання підземних вод призвели до всихання озера", – місцевий краєзнавець.

За його словами, раніше озером можна було пропливти на човні, а зараз воно так обміліло, що по ньому пішки ходять качки. Крім того, невтішні прогнози екологів і на майбутнє. Вони вважають, що озеро навряд чи коли-небудь стане колишнім, оскільки, крім дощових вод, у нього більше немає підживлення.



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