Україна відкриває 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою

09:30 29.05.2020   Украина

Опівночі 29 травня Україна відкриє пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдови. Йдеться про роботу 66 КПВВ.

Про це в коментарі Укрінформу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«З 00.00 годин 29 травня пункти пропуску будуть відкриті для громадян та транспорту. Ми направили відповідні листи сусіднім країнам», - зазначив Демченко.

Він пояснив, що такі заходи відбуваються в межах виконання розпорядження уряду, яким внесені зміни до іншого розпорядження «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення».

Демченко запевнив, що всі пункти пропуску з українського боку готові до оформлення громадян та транспорту, однак кожна суміжна країна самостійно приймає рішення про відкриття пункту. Про їх готовність відкрити кордони стане відомо 29 травня.

Водночас речник звернув увагу, що тимчасово закритими залишаться 56 пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю.

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України COVID-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

За даними ДПСУ, з 16 березня до 3 квітня у рамках заходів протидії поширення коронавірусу призупинили роботу 107 пунктів пропуску.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко 14 березня під час брифінгу повідомив, що з 230 чинних пунктів пропуску через державний кордон залишаються функціонувати 123. Тобто 107 пунктів у період до 3 квітня цього року тимчасово припинили свою роботу.

З урахуванням змін до розпорядження КМУ № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення» з 00.00 год. 7 квітня 2020 року тимчасово закрито 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення. Із врахуванням усіх обмежень, введених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, з 7 квітня залишалося лише 19 пунктів пропуску, де можна було перетнути державний кордон України власним автотранспортом. У зв’язку з тимчасовими обмеженнями, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, не було.



Ще на цю тему:

10:30 29.05.2020
В Україні підтвердили 22 811 випадків коронавірусу, з них за добу – 429
10:40 27.05.2020
В Україні підтвердили 21 905 випадків коронавірусу, за добу - 321
12:01 25.05.2020
В Україні зафіксували 21 245 випадків коронавірусу, з них за добу - 259
11:15 21.05.2020
В Україні за добу - 476 нових випадків коронавірусу
11:15 19.05.2020
В Україні за добу — 260 нових випадків коронавірусу
13:15 15.05.2020
В Україні підтвердили 17 330 випадків коронавірусу, за добу - 483
18:01 13.05.2020
Уряд з 1 вересня скасовує можливість поїздок до Білорусі за внутрішніми паспортами
17:01 13.05.2020
Уряд вніс COVID-19 до переліку професійних захворювань
11:01 13.05.2020
В Україні підтвердили 16 425 випадків коронавірусу, за добу - 402
10:15 13.05.2020
До України зі Стамбула спецрейсом повертаються понад 100 українців
12:01 07.05.2020
В Україні вже 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних
10:15 07.05.2020
Три нових випадки: Гусєв розповів про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 на Херсонщині
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
13:31 25.05.2020
У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами
16:00 22.05.2020
Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
19:00 26.05.2020
Грузия договорилась с Газпромом о снижении цены на газ на 15%
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:30 29.05.2020
Додон поїде на перенесений парад у Москві
18:45 28.05.2020
В Приднестровье продлили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
16:45 27.05.2020
Президент Молдовы пообещал поддержку порту Джурджулешты
18:40 26.05.2020
У прем'єра Молдови хочуть забрати паспорт Румунії за критику Бухареста
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 29.05.2020
У Росії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 232
12:46 29.05.2020
Берлин попросит ЕС применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на бундестаг
11:45 29.05.2020
Канада виступила проти припинення дії Договору про відкрите небо
09:45 29.05.2020
Росія має намір добудувати "Північний потік-2", попри нові санкції
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 29.05.2020
Румунія з червня відкриє пляжі й ресторани, частково – міжнародне сполучення
19:15 27.05.2020
Румунія врахувала погіршення відносин між РФ та НАТО у новій стратегії нацбезпеки
17:45 25.05.2020
Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
Всі новини країни
Турция Турция
14:21 29.05.2020
У Туреччині з 1 червня відкриють парки, ресторани і пляжі
11:30 29.05.2020
Євросоюз призначив командувачів операції IRINI у Середземному морі
19:30 28.05.2020
Турция оборудует военную базу у границы с Болгарией / Карта
14:30 27.05.2020
Ердоган заявив, що Туреччина наближається до кінця епідемії
Всі новини країни
Украина Украина
15:41 29.05.2020
У МЗС Росії назвали «антиросійськими» онлайн-акції в Туреччині до річниці депортації кримських татар
15:24 29.05.2020
Мусульмани України заперечують підтримку ІДІЛ
15:01 29.05.2020
В Одесі відкрили пам’ятник загиблим на Донбасі військовим
14:01 29.05.2020
Глави МЗС Угорщини і Болгарії зідзвонились, щоб обговорити меншини в Україні
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд