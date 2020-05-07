Опівночі 29 травня Україна відкриє пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдови. Йдеться про роботу 66 КПВВ.

Про це в коментарі Укрінформу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«З 00.00 годин 29 травня пункти пропуску будуть відкриті для громадян та транспорту. Ми направили відповідні листи сусіднім країнам», - зазначив Демченко.

Він пояснив, що такі заходи відбуваються в межах виконання розпорядження уряду, яким внесені зміни до іншого розпорядження «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення».

Демченко запевнив, що всі пункти пропуску з українського боку готові до оформлення громадян та транспорту, однак кожна суміжна країна самостійно приймає рішення про відкриття пункту. Про їх готовність відкрити кордони стане відомо 29 травня.

Водночас речник звернув увагу, що тимчасово закритими залишаться 56 пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю.

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України COVID-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

За даними ДПСУ, з 16 березня до 3 квітня у рамках заходів протидії поширення коронавірусу призупинили роботу 107 пунктів пропуску.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко 14 березня під час брифінгу повідомив, що з 230 чинних пунктів пропуску через державний кордон залишаються функціонувати 123. Тобто 107 пунктів у період до 3 квітня цього року тимчасово припинили свою роботу.

З урахуванням змін до розпорядження КМУ № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення» з 00.00 год. 7 квітня 2020 року тимчасово закрито 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення. Із врахуванням усіх обмежень, введених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, з 7 квітня залишалося лише 19 пунктів пропуску, де можна було перетнути державний кордон України власним автотранспортом. У зв’язку з тимчасовими обмеженнями, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, не було.